Казанский «Зенит» забуксовал в Суперлиге

Несмотря на вырванную победу в первой партии (25:21), команда из столицы РТ потерпела четвертое поражение подряд - 1:3 (25:21, 17:25, 17:25, 25:27). На длинной дистанции серия выглядит еще более ужасной: одна победа в 8 встречах. С подобным кризисом «Зенит» сталкивался в сезоне-2010/11, когда команда по весне выиграла лишь два матча из 7.

От игры к игре казанцев преследуют все те же трудности - большое количество индивидуального брака, ошибок как в атаке, так и в приеме. Например, в игре с московским «Динамо» 17 января (0:3) Артем Смоляр допустил 9 ошибок при блоке - почти столько же, сколько все игроки соперника. С «Зенитом» же 6 ошибок на счету Александра Волкова. Значительно просел процент удачных атак у Максима Михайлова - если с «Нефтяником» он был на отметке 54% при 23 очках, то в трех последних встречах процент не поднимается выше 33. Аналогичный спад и у звездного Бедноржа, который 15 января провел против «Динамо» на паркете две партии при худшей индивидуальной реализации в команде - всего 17%.

В последней встрече с питерским «Зенитом» казанцы допустили неприлично большое количество неподач - аж 24, в том числе 7 в решающем заключительном сете. Персонально больше всех брака в этом компоненте допустил доигровщик Федор Воронков - 7. Санкт-Петербург же, несмотря на более низкую статистику приема (61 против 79), показал хорошую игру в атаке (63%). Первой скрипкой команды был Виктор Полетаев (18 очков, 60% удачных атак), а также Егор Клюка (15 очков, 65%).

Серия неудач серьезно ударила по турнирному положению «Зенита». После 20 игр команда на пятом месте в Суперлиге с 37 очками. Очевидно, что прямого выхода в «Финал шести» Казани в этом году ждать не приходится, но до марта еще большой багаж времени, чтобы преодолеть игровой кризис до стыковых матчей.