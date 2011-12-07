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«Нефтехимик» пролетел мимо Кубка Гагарина

Команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

Нижнекамский «Нефтехимик» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина. Это произошло после поражения нижегородского «Торпедо» в овертайме от «Спартака». Нижегородцы смогли набрать очко и оказались вне зоны досягаемости «Нефтехимика».

После 48 матчей регулярного чемпионата КХЛ у нижнекамцев 32 очка и предпоследнее место в Восточной конференции. Сразу у трёх команд, занимающих с 6 по 8 места, по 57 очков — это «Трактор», «Торпедо» и «Барыс».

Ранее шансы на выход в плей-офф потеряли рижское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».

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