«Нефтехимик» заключил контракты с двумя игроками

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о переходе двух футболистов на правах свободных агентов. К клубу присоединились 21-летний опорный полузащитник Роман Денисов и 22-летний защитник Никита Калугин. Оба футболиста являются воспитанниками академии московского «Динамо».

Калугин ни разу не сыграл за «Динамо» в РПЛ и летом 2018 года за 200 тысяч евро перешёл в «Сочи». С южанами игрок поднялся из ФНЛ в РПЛ и провёл в элитном дивизионе 17 матчей. Денисов всю карьеру провёл в молодёжных командах системы «Динамо», отыграл 68 матчей в молодёжном первенстве страны и 9 игр в ПФЛ. Оба футболиста привлекались в состав молодёжных сборных России разных возрастов.