Экс-голкипер «Ак Барса» стал запасным вратарём клуба АХЛ в 48 лет

Экс-голкипер «Ак Барса» Фред Брэтуэйт, который ныне тренирует вратарей команды АХЛ «Хендерсон Силвер Найтс», стал запасным голкипером на матч с «Сан-Диего». Отметим, что «Хендерсон Силвер Найтс» является фарм-клубом «Вегас Голден Найтс».

48-летний тренер стал бэкапом по причине неготовности к матчу вратаря Логан Томпсона. Встреча завершилась победой «Сан-Диего Галлс» со счётом 4:1.

Напомним, что Фред Брэтуэйт защищал цвета «Ак Барса» в 2004–2006 годах и стал с казанской командой чемпионом России. Игровую карьеру он завершил в 2012-м году.