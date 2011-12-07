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«Ак Барс» хочет расстаться с двумя нападающими. Спроса на них нет

Игроки на двоих забросили две шайбы.

В «Ак Барсе» собираются расторгнуть контракты с нападающими Степаном Санниковым и Владимиром Галузиным, пишет «Чемпионат». Оба хоккеиста в новом сезоне с трудом будут попадать в состав казанцев, а их контракты действуют еще сезон.

29-летний Санников провел за «Ак Барс» 14 матчей в регулярном чемпионате и не набрал ни одного очка — он пришел в клуб по обмену из «Локомотива». 31-летний Владимир Галузин отыграл в 13 играх и забросил две шайбы.

В казанском клубе активно ищут варианты обмена хоккеистов, но спроса на них пока что нет.

КВ
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