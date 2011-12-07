Евгений Богачев: Я поддерживаю решение Евролиги завершить сезон

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев поддержал решение Евролиги о досрочном завершении текущего сезона. Оно обусловлено пандемией COVID-19.

«В условиях, когда страны закрыты, сложно собрать игроков из-за границы. Во-вторых, в июне заканчиваются основные контракты игроков и уговорить их завершить сезон на месяц позже будет проблематично. Многие из них к этому моменту могут получить конкурентные предложения других клубов и не станут рисковать, во избежание травм. А риск получить повреждения становится высоким, из-за отсутствия регулярных тренировок и ограниченного времени для подготовки к играм. Обидно, что играть пришлось бы без зрителей — это неправильно, так как отсутствует живой интерес игры и эмоций», — приводит слова Богачева официальный сайт казанского клуба.

Он добавил, что УНИКС не устраивал вариант, при котором Еврокубок был бы доигран в одной из стран. При таком сценарии клуб не получил бы прибыль от продажи билетов и рекламных площадей.

Напомним: казанскому клубу предстояло, в частности, провести четвертьфинальные встречи Кубка Европы против «Партизана».