СМИ: «Нефтехимик» прописал в контракте хоккеиста бонусы в 22 млн рублей

32-летний нападающий Александр Кучерявенко может получить по итогам сезона 2020/21 бонус в 22 млн рублей, пишут «РИА-Новости», ссылаясь на собственный источник. Хоккеист в мае подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком».

Оклад хоккеиста составляет 10 млн рублей, тогда как бонусная часть в 2,2 раза выше. 5 миллионов рублей нападающий заработает за три набранных очка по системе «гол+пас» при участии в 65% матчах регулярного чемпионата или 10 миллионов рублей за пять очков при участии в 75% игр. Голы в плей-офф оцениваются от 2 до 7 миллионов рублей, а если хоккеист закончит сезон лучшим бомбардиром, то получит еще 5 млн рублей.

По итогам минувшего сезона Кучерявенко провел за «Автомобилист» 35 матчей, набрав 12 (3+9) очков.