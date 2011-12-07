Зарплата Сергея Мозякина по новому контракту упала на 130 млн рублей

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании однолетнего контракта с 39-летним нападающим Сергеем Мозякиным. Хоккеист является лучшим бомбардиром в истории КХЛ и клуба. В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 57 матчах регулярного чемпионата и еще 5 (2+3) очков в пяти встречах плей-офф Кубка Гагарина.

Как уточняет Telegram-канал «Хоккей без зрителей», зарплата нападающего по новому контракту упала на 130 млн рублей. В последнем сезоне хоккеист получал 180 миллионов, в новом оклад урежут до 50 млн рублей. Впрочем, указанная сумма не включает в себя различные бонусы.