Жена Павла Погребняка рассказала, что муж находится в больнице

Жена 36-летнего нападающего Павла Погребняка рассказала, что футболист находится в больнице. Информацию об этом Мария опубликовала в Instagram.

«Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно, даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью. Муж находится в больнице, проходит курс лечения! Двусторонняя пневмония», — написала женщина в своем аккаунте.

Ранее «Урал» сообщил о том, что тест футболиста на COVID-19 оказался положительным. В клубе заявляли, что игрок переносит болезнь в легкой форме.