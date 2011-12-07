В «Оренбурге» предположили, где игроки подхватили COVID-19

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев выдвинул предположение, где футболисты могли заразиться COVID-19.

Он отметил, что до матча с «Локомотивом» в клубе были отрицательные результаты тестирований. Аналогичный результат показали пробы, взятые в аэропорту.

«Летели чартером. Гостиница — весь этаж наш, никого нет… Все в масках, все в перчатках. Возможно, могли заразиться только в аэропорту… Не знаю, но мы соблюдали регламент», — приводит слова Андреева официальный сайт «Оренбурга».

Напомним, что в клубе положительный тест на COVID-19 сдали 8 человек: 6 футболистов и два представителя персонала. Не исключено, что «Оренбургу» придется отыграть матч против «Краснодара» молодежным составом.