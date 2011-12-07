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Защитник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо»

Хоккеист не провел ни одного официального матча за основную команду.

24-летний воспитанник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо». Речь идет о защитнике Марке Марине. О его переходе сообщает официальный сайт клуба из Нижнего Новгорода.

Хоккеист не провел ни одного официального матча за основную команду. Последние три сезона защитник выступал за «Барс» в ВХЛ. В минувшем сезоне он появился на льду 49 раз и набрал 14 (8+6) очков. В апреле «Ак Барс» сделал хоккеисту квалификационное предложение, но игрок его отклонил.

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