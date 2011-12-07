Определились участники Лиги чемпионов и Лиги Европы от России

После финального матча Кубка России «Зенит» — «Химки» (1:0) определились все клубы, которые представят Россию в еврокубках в грядущем сезоне.

В групповом этапе Лиги чемпионов сыграют «Зенит» и «Локомотив», а «Краснодар» начнёт выступление с третьего квалификационного раунда. ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы, а «Ростов» и «Динамо» начнут свой путь до группового этапа с квалификации.

Добавим, что «Ростов» попал в еврокубки впервые с сезона 2016/17, а «Динамо» последний раз играло в Лиге Европы в сезоне 2014/15.