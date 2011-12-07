«Ак Барс» одержал 500-ю победу при Билялетдинове

Увы, начало осталось за хозяевами – удаление Клинкхаммера хабаровчане сумели реализовать – 1:0, причем сделал это воспитанник татарстанского хоккея Файзуллин. В первом периоде счет так и не изменился, но начинали второй период «барсы» в большинстве – на последней секунде первого отрезка игры хозяева сфолили.И тройка Зарипова сумела это большинство реализовать - отличился Ткачев на пятачке – 1:1. Почти тут же «Амур» получил еще две минуты штрафа, и «Ак Барс» при этом здорово прибавил. И на 32-й минуте «Ак Барс» вышел вперед – после броска Педана Секач подправил шайбу в ворота – 1:2.А в середине третьего периода Пол Постма увеличил преимущество гостей – 1:3. «Амур» все не сдавался, и одну шайбу отыграл – 2:3 – опять отличился Файзуллин. А точку в этом матче поставил Клинкхаммер, поразивший за две секунды до финальной сирены пустые ворота – 2:4. Эта победы стала знаковой для Казани – «Ак Барс» под руководством Билялетдинова выиграл уже 500 матчей.