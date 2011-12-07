«Рубин» опроверг информацию о том, что Медведев заболел COVID-19

Голкипер «Рубина» Никита Медведев заболел коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Около спорта» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, именно сомнительный тест на COVID-19 стал причиной отсутсвия в заявке на гостевой матч 12-го турнира РПЛ против «Зенита».

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий, заявил, что 25-летний Медведев не попал в заявку из-за микроповреждения.

Напомним, еще 21 октября (за три дня до матча) футболист присутствовал на тренировке, однако после тестирования его изолировали от команды.