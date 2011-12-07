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ХК «Нефтехимик» отправил главного тренера Андрея Назарова в отставку

ХК «Нефтехимик» отправил главного тренера Андрея Назарова в отставку
Руководство ХК «Нефтехимик» из Нижнекамска решило отправить в отставку главного тренера Андрея Назарова. Специалист работал в Нижнекамске с 2016 года. Но в этом сезоне команду лихорадит – после 42 матчей в активе команды всего 35 очков – десятое место в восточной конференции.
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