И все-таки Казань!

Так казанцы, неудачно выступив в Кубке России, сменили тренера, и новый тренер Ильяс Хандаев сумел за короткий срок внушить своим подопечным, что они сами – кузнецы своего счастья. Не стоит заранее брать себе в удел роль неудачников или середняков. Надо сражаться, сбивая спесь со скептиков.Так что матч в Москве между Москвой и Казанью носил во многом принципиальный характер – кто кого в очной встрече? Матч в Крылатском начался атаками гостей, и вот Максим Рязанов на 3-й минуте открыл счет – 0:1. Однако через 40 секунд счет стал уже 1:1 – Барбаков сумел хитрым ударом пробить Темникова. Интрига, что называется, раскрутилась. Игра была открытой, голевые моменты возникали и у тех, и у других ворот.Но вот на 19-й минуте москвичи забили Дарковский реализовал удаление Платонова, что в хоккее с мячом бывает не так часто- 2:1. На 30-й минуте казанцы получили право на пенальти, но удар Егорычева отбил вратарь. И все же волжане сравняли счет – на 33-й минуте после розыгрыша углового Сергей Обухов сумел забить – 2:2.Москвичи бросились забивать, но выше всяких похвал играл Темников – 2:2 к перерыву. А в начале второго тайма Максим Рязанов вывел казанцев вперед – 2:3, оформив дубль в матче. И пока москвичи приходили в себя, Сергей Обухов также оформил дубль – 2:4Но на 51-й минуте Игорь Ларионов оставил команду в меньшинстве – он был удален до конца матча. Москвичи плотно насели на ворота Темникова. Но на 56-й минуте Михаил Тюко увеличил преимущество гостей – 2:5.А на 59-й минуте Веселов и вовсе довел дело до разгромного счета – 2:6. И лишь на 63-й минуте Дарковский один мяч отыграл – 3:6. На 65-й минуте москвичи били пенальти, но Темников удар отразил. Однако на 69-й минуте москвичи с игры забили еще раз – 4:6, и играть оставалось еще более 20 минут. Капитан москвичей Шабуров отыграл еще один мяч (5:6), а вот казанцы получили право на пенальти, но Максим Рязанов забить не сумел. Но было это уже на 89-й минуте, так что казанцы сумели удержать победу.После победы казанцы сравнялись с москвичами про потерянным очкам, а следующий матч проведут дома 28 декабря против «Мурмана».