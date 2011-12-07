Сборная России начала молодёжный Чемпионат мира с победы

Сборная России U-20 начала молодёжный чемпионат мира с победы над командой США. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу россиян.

В составе победителей дубль оформил нападающий Василий Пономарев, а также форварды Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. У американцев отличились защитник Кэмерон Йорк, нападающие Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

В других встречах игрового дня МЧМ Словакия с минимальным счётом обыграла Швейцарию, а Финляндия была сильнее Германии (5:3).