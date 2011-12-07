Сборная России начала молодёжный Чемпионат мира с победы

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Сборная России U-20 начала молодёжный чемпионат мира с победы над командой США. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу россиян.
В составе победителей дубль оформил нападающий Василий Пономарев, а также форварды Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. У американцев отличились защитник Кэмерон Йорк, нападающие Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.
В других встречах игрового дня МЧМ Словакия с минимальным счётом обыграла Швейцарию, а Финляндия была сильнее Германии (5:3).