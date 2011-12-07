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Казанский «Зенит» уверенно переиграл московское «Динамо» в чемпионате Суперлиги

Казанский «Зенит» уверенно переиграл московское «Динамо» в чемпионате Суперлиги
Волейболисты казанского «Зенита» принимали на своей площадке московское «Динамо» и одержали важную победу – 3:1 (25:20, 25:21, 22:25, 25:21). Казанцы продолжают лидировать в чемпионате, набрав 47 очков.
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