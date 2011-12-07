«Барс» обыграл «Южный Урал»

«Барс» одержал выездную победу над «Южным Уралом» в матче регулярного чемпионата ВХЛ — 6:2.

К концу второго периода казанцы громили соперника 5:0, забросив две шайбы в большинстве и одну при численном превосходстве «Южного Урала». В начале третьего периода орские хоккеисты всё же размочили счёт, забросив при игре «5 на 4». До финальной сирены команды ещё раз обменялись голами.

«Барс» продлил свою победную серию до трёх игр с общей разницей 17:3. После 44 встреч команда на девятом месте в турнирной таблице.