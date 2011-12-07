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Матч «Рубин» - «Ахмат» обслужит бригада Москалева

Матч «Рубин» - «Ахмат» обслужит бригада Москалева
Матч казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата», который пройдет на «Казань-Арене» 2 марта (19.00) , обслужит судейская бригада под руководством Владимира Москалева из Воронежа. Ассистенты – Андрей Глот из Ярославля и Владислав Назаров из Невинномысска. Инспектор – Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.
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