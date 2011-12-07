«Барс» обыграл «Ладу»

«Барс» одержал выездную победу над «Ладой» в контрольном матче — 4:3. Встреча между командами стала второй за два дня.

В первом периоде «Лада» забросила две шайбы, а во втором пропустила четыре, в том числе две в меньшинстве. В составе казанцев отличились Кирилл Крутов, Даниил Христанов, Александр Любчич и Адель Булатов. За четыре минуты до финальной сирены тольяттинцы установили окончательный счёт.

Напомним, что накануне «Барс» проиграл «Ладе».