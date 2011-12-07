Генеральный директор ФК «Рубин» опроверг переход Кварацхелии в «Ювентус» за 20 млн евро. Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» получил предложение перейти в итальянский клуб «Ювентус» за 20 млн евро.

Рустем Сайманов прокомментировал данную информацию.

«„Рубин“ не получал от „Ювентуса“ официальных предложений по Кварацхелии», приводит слова руководителя Metaratings.ru.

Грузинский хавбек играет за казанский футбольный клуб с 2019 года.

В этом сезоне Хвича Кварацхелия участвовал в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отличился четырьмя мячами и восемью результативными передачами.