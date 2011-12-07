Сборная России выиграла стартовый матч ЮЧМ

Юниорская сборная России стартовала с победы над США в групповом этапе ЮЧМ-2021.

К шестой минуте первого периода россияне «горели» 0:2, после чего отквитали одну шайбу, но пропустили ещё в меньшинстве на 17-й минуте. Во втором периоде американцы дважды поразили ворота россиян, на что наши юниоры ответили тремя голами, однако перед перерывом сборная США смогла обеспечить себе отрыв в две шайбы.

В третьем периоде дубль Мирошниченко позволил сборной России сравнять счёт и перевести встречу в овертайм, где Никита Чибриков на второй минуте принёс победу — 7:6. 28 апреля россияне встретятся с финнами.