В «Рубине» увеличилось количество игроков, инфицированных COVID-19

«Рубин» на официальном сайте опубликовал информацию о том, что еще у одного футболиста оказался положительным тест на COVID-19. Инфекцией заражен 20-летний защитник Николай Поярков.

Положительным оказался тест, сданный 18 мая. Для уточнения данных тест отправили в Новосибирск, где 21 мая был подтвержден аналогичный результат.

«С другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал. Сейчас Николай Поярков находится на самоизоляции в казанской квартире», — уточнили в клубе.

Напомним, что права на игрока принадлежат «Ростову», а за казанский клуб футболист выступает на правах аренды. В текущем сезоне он появился на поле 6 раз и отличился одной желтой карточкой.

«Казанские ведомости» писали, что первым зараженным COVID-19 в «Рубине» оказался еще один защитник — Константин Плиев.