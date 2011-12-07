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Курбан Бердыев занял должность в «Кайрате»

Специалист будет работать по трём направлениям.

Казахстанский «Кайрат» на официальном сайте объявил о назначении Курбана Бердыева на должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

Перед специалистом будут поставлены три задачи: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Отметим, что московский «Кайрат» в грядущем сезоне будет выступать в чемпионате ПФЛ. Клуб станет базой для обкатки молодых футболистов из Казахстана в условиях лиги. Казахстанские футболисты не являются в России легионерами.

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