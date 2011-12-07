Любовь Авдонина: «Особых требований к матчу «Рубин» - «Локомотив» не будет»

- На сегодня матчи разрешены, и это решение принято на уровне Российской Федерации. У нас в Казани состоится 2 матча – сегодня, 27 июня, и 5 июля. Рекомендации даны Министерством спорта РФ и Роспотребнадзором РФ. Основное требование - наполняемость до 10% мест, с учетом социальной дистанции. Маски на стадионе на открытом пространстве не обязательны. Никакого дополнительного контроля в этой части с нашей стороны не будет, - отметила спикер.