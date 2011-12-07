«Оренбург» отказался играть против «Краснодара»

«Оренбург» принял решение не выставлять состав на субботнюю домашнюю встречу 24-го тура РПЛ против «Краснодара». Таким образом, матч не состоится.

«Принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям», — гласит заявление, размещенное на официальном сайте клуба.

За неявку на матч «Оренбургу» засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Сейчас команда идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. Ранее в команде выявили 8 случаев инфицирования COVID-19 и основной состав пришлось изолировать.

При этом в пятницу клубы РПЛ приняли решение внести изменения в регламент чемпионата и Дисциплинарный регламент. В частности, теперь при повторной неявке на матч команду не станут исключать из турнира.