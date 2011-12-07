«Рубин» на своем поле проиграл «Локомотиву»

«Рубин» в матче 24-го тура РПЛ на своем поле проиграл «Локомотиву» — 0:2. Гости смогли забить два мяча в первые полчаса игры.

На 23-й минуте Дмитрий Рыбчинский вырезал пас на Алексея Миранчука, который положил мяч в угол ворот Дюпина. А шестью минутами позднее Рыбчинский заработал в пользу «Локомотива» пенальти: он пробил по воротам и мяч угодил в руку Карлу Старфельту. Шведа наградили желтой карточкой, а Миранчук реализовал 11-метровый удар.

Во втором тайме «Рубин» выглядел активнее, но создал лишь пару потенциально опасных моментов. Например, на 86-й минуте Уремович пробил головой в перекладину ворот Гильерме.

По итогам тура «Локомотив» остался на втором месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. Казанцы же не могут обыграть «железнодорожников» в РПЛ с апреля 2017 года.