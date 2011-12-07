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«Барс» заключил пробный контракт с воспитанником казанского хоккея

Игрок примет участие в тренировочных сборах команды.

«Барс» на официальном сайте объявил о заключении пробного контракта с воспитанником клубной академии Львом Стариковым. Защитник покинул систему «Ак Барса» в 2016 году, перейдя в систему «Салавата Юлаева».

С 2017 по 2020 годы выступал за океаном в составе «Уинсор Спитфайрз» (Хоккейная лига Онтарио) и «Де-Мойн Баккэнир» (Хоккейная лига США). В минувшем сезоне Стариков дебютировал в КХЛ, защищая цвета клуба «Куньлунь Ред Стар» — в 49 матчах он забросил одну шайбу. «Барс» приступит к тренировкам 7 июля.

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