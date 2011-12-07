Определились два первых четвертьфиналиста Евро-2020

По итогам первого игрового дня 1/8 финала Евро-2020 определились два четвертьфиналиста турнира. Сборная Дании не оставила шансов Уэльсу, разгромив валлийцев со счётом 4:0. Датчане вышли в четвертьфинальную стадию впервые с 2004 года — тогда Дания не смогла пройти в полуфинал, уступив Греции (0:3). Соперником по четвертьфиналу станет победитель пары Нидерланды — Чехия. При этом Дания установила рекорд Евро, забив в двух матчах подряд не менее четырёх мячей.

Италия в добавленное время смогла сломить сопротивление Австрии, одержав победу со счётом 2:1. «Скуадра Адзурра» выступит как минимум на стадии четвертьфинала четвёртый раз подряд. Италия встретится с победителем пары Бельгия — Португалия.