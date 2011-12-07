В Пермском крае задумались о возрождении «Амкара»

Власти Пермского края задумались о возрождении «Амкара» — бренд могут передать любительскому клубу «Академия». Об этом изданию «КоммерсантЪ» заявил ВРИО губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

«Относительно недавно бренд „Амкара“ был передан Пермскому краю. На первом этапе им сможет пользоваться Академия игровых видов спорта, а в дальнейшем мы планируем создать команду первой лиги. Думаю, что за два года сделать это реально», — заявил чиновник.

Дмитрий Махонин добавил, что «Звезда» также продолжит своё существование — оба клуба смогут получать поддержку местных властей. Сейчас бренд «Амкар» принадлежит ГБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».

Напомним, что «Амкар» существовал в 1994–2018 годах. С 2004 года выступал в элите российского футбола, но был ликвидирован из-за финансовых проблем. Сейчас Пермский край в профессиональном футболе представлен ФК «Звезда», выступающим в ПФЛ.