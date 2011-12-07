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Слуцкий устроил скандал в судейской комнате после матча с «Динамо»

По словам источника, дисквалифицированный на матч главный тренер «Рубина» решил поговорить с арбитрами.

Дисквалифицированный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий спускался в судейскую комнату, чтобы поговорить с арбитрами после матча с московским «Динамо». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».

По одной из версий, Слуцкий устроил скандал после того, как его не пустили в раздевалку. Сам тренер не мог присутствовать на поле во время игры.

Напомним, что Леонида Слуцкого дисквалифицировали во время матча с «Зенитом» за споры с судьей Сергеем Ивановым. По словам главного тренера «Рубина», судья игнорировал нарушения правил со стороны игроков питерской команды.

Отметит, что казанский клуб проиграл «Динамо» со счетом 2:0.

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