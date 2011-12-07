Заполняемость на матч Россия Словакия в Казани превысит 30% 

На стадион «Ак Барс Арена» во время отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии пустят не более 13,5 тыс. болельщиков, то есть 30% от полной вместимости стадиона. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 8 октября в 21:45 в Казани на стадионе «Казань Арена». Пускать на стадион будут по QR-кодам, подтверждающего наличие сертификата о получении вакцины от COVID-19. Зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион.

Напомним, матч сборной России по футболу со сборной Словакии планировали отменить из-за плохого качества поля.

Ранее «КВ» сообщали, что «Ак Барс Арена» задолжала подрядчикам 5 млн рублей за работы по обслуживанию газона.