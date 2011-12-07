Андрей Назаров: «Мы старались дать бой»

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).- На мой взгляд, матч получился интересным. Мы старались дать бой. Бой удался, но мы его проиграли. Благодарен ребятам, что бились до конца. Если бы в концовке матча удача подвернулась, могли бы и сравнять. Но соперник сыграл грамотно в обороне, поймал все шайбы, блокировал. У нас много травм, на матч вышло очень много молодых хоккеистов – они стараются, растут. Будем надеяться, что они быстро вырастут, и мы выиграем следующий матч, - передает слова Назарова корреспондент «КВ».