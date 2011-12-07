Зинэтула Билялетдинов о состонии Свитова: «Ему пока тяжело, он играет через не могу»

- Игра была очень хорошая, все отдавались, были хорошие моменты, но большинство у нас пока не получается. Мы могли за счет него выиграть матч. В третьем периоде пропустили, обострили ситуацию, но слава Богу, что так все обошлось.- Александр Свитов провел после травмы семь матчей. Как оцените его готовность?- Ему пока тяжело, он играет через не могу. Долго очень болел, ему войти в игру не так просто. Мы видим это, терпим, он должен преодолеть такое состояние.- Когда он будет полностью готов?- Не могу сказать. Я хочу, чтобы он как можно быстрее восстановился, но это зависит от состояния его здоровья. Он старается, ему тяжело, это видно, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».