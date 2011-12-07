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Федерация футбола РТ выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Заседание прошло сегодня в Казани.
Федерация футбола РТ выдвинула кандидатуру Александа Дюкова на пост президента РФС. Заседание Федерации, на котором было принято решение, прошло сегодня в Казани. Напомним, что для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов Российского футбольного союза. Выдвижение кандидатов продлится до 12 января.
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