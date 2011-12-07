Федерация футбола РТ выдвинула Дюкова на пост президента РФС

Федерация футбола РТ выдвинула кандидатуру Александа Дюкова на пост президента РФС. Заседание Федерации, на котором было принято решение, прошло сегодня в Казани. Напомним, что для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимы голоса пяти футбольных организаций – членов Российского футбольного союза. Выдвижение кандидатов продлится до 12 января.