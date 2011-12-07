«Ак Барс» третий раз за сезон обыграл «Автомобилист»

«Ак Барс» добыл выездную победу над «Автомобилистом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В первом периоде команды не смогли поразить ворота друг друга. Зато в самом начале второго периода «Ак Барс» забросил дважды: сначала Альберт Яруллин мощно бросил с синей линии, шайба после двух рикошетов угодила в ворота. Ещё через 48 секунд Дмитрий Воронков воспользовался ошибкой защитников «Автомобилиста», убежал один в ноль и протолкнул шайбу между щитков Коваржа. В концовке периода хозяева льда отквитали один гол — отличился Степан Хрипунов. Впрочем, в середине второго периода Александр Бурмистров поборолся у бортика и смог отдать пас на Доуса, который поставил точку в матче.

«Ак Барс» после 50 игр набрал 78 очков и продолжает лидировать в регулярном чемпионате КХЛ. «Автомобилист» с 59 очками на шестом месте Восточной конференции.