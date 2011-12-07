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Алексей Городовой доиграет сезон в Хабаровске

Вратарь перебрался в СКА на правах аренды.

27-летний голкипер Алексей Городовой на правах субаренды отправился в хабаровский СКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба с Дальнего Востока.

Текущий сезон Городовой, права на которого принадлежат «Рубину», начинал в аренде в клубе ФНЛ «Велес». Там вратарь провёл 16 игр в чемпионате, отстояв три матча «на ноль», а также одну игру в Кубке России. «Велес» благодаря стабильности голкипера после 26 туров идёт на 6-м месте в ФНЛ, а СКА — седьмой.

КВ
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