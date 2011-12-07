Гендиректор «Рубина» рассказал о потенциальном новичке команды

«Рубин» намерен подписать 22-летнего полузащитника «Зенита» Леона Мусаева. Об этом «Чемпионату» заявил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

«Мы практически подписали Мусаева. До конца сборов он будет с „Зенитом“, а по окончании присоединится к нам», — сказал Сайманов.

При этом гендиректор «Рубина» отказался озвучивать стоимость сделки. Отметим, что авторитетный портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 600 тысяч евро, а его контракт истекает летом этого года.

Мусаев в текущем сезоне 3 раза появился на поле в РПЛ, а также провёл четыре игры за дубль «Зенита» в ПФЛ. Кроме того, полузащитник дважды вышел на замену в Лиге Чемпионов.