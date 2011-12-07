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Слуцкий оценил состояние «Рубина» перед возвращением РПЛ

Команда проделала большую работу.

Главный тренер казанского ФК «Рубин» Леонид Слуцкий проанализировал ситуацию в команде перед возвращением Российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Первый матч в этом сезоне «Рубин» сыграет в воскресенье, 1 марта, в гостях против «Тамбова». Игра состоится в 14.00 по московскому времени.

По Словам Слуцкого, команда проделала большую работу, где результаты стараний будут оценены на официальных матчах.

После 19-ти туров «Рубин» идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.

КВ
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