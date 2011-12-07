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«Сокол» обыграл «Барс» и сократил отставание в серии

Хозяева льда смогли отличиться лишь однажды, играя в большинстве.

Казанский «Барс» в третьем матче 1/8 финала Кубка Петрова на своем льду уступил красноярскому «Соколу» (1:3).

Гости открыли счет на 15-й минуте матча, а в начале второго периода «Барс» его сравнял — отличился Максим Пестушко, помогла игра в большинстве. Но на 34-й минуте встречи Алексей Митрофанов вновь вывел «Сокол» вперед, а в третьем периоде он оформил дубль.

Таким образом, «Сокол» сократил отставание в серии: 1-2. Четвертая игра пройдет в Казани завтра.

КВ
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