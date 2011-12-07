Леониду Слуцкому предложили выйти на ринг против арбитра Игоря Федотова

Михаил Вилков, пожизненно отстранённый от судейства, предложил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому выйти на ринг против арбитра Игоря Федотова.

«Он [Слуцкий] давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. В связи с этим у меня есть предложение: раз бой Федотов — Широков не состоялся, то бой Федотов — Слуцкий выглядит очень перспективно. Все будут в плюсе: Слуцкий удовлетворит свои потребности в избиении судей или просто помашет руками в сторону судьи, а Игорь Федотов наберёт лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг!», — заявил Вилков в интервью «Чемпионату».

При этом Вилков заявил, что фаворитом в данном спарринге видит Игоря Федотова.