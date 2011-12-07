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Леониду Слуцкому предложили выйти на ринг против арбитра Игоря Федотова

Ранее тренер «Рубина» критиковал судью.

Михаил Вилков, пожизненно отстранённый от судейства, предложил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому выйти на ринг против арбитра Игоря Федотова.

«Он [Слуцкий] давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. В связи с этим у меня есть предложение: раз бой Федотов — Широков не состоялся, то бой Федотов — Слуцкий выглядит очень перспективно. Все будут в плюсе: Слуцкий удовлетворит свои потребности в избиении судей или просто помашет руками в сторону судьи, а Игорь Федотов наберёт лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг!», — заявил Вилков в интервью «Чемпионату».

При этом Вилков заявил, что фаворитом в данном спарринге видит Игоря Федотова. 

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