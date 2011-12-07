Александр Ташаев вернется в расположение «Спартака»

25-летний полузащитник Александр Ташаев, выступавший в «Рубине» на правах аренды, вернется в расположение «Спартака». Об этом генеральный директор москвичей Томас Цорн рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Александр окажется в нашем распоряжении уже с конца мая, потому что в «Рубине» полузащитник получил травму и в Казани на него не рассчитывают», - уточнил гендиректор «Спартака».

Александр Ташаев появился в футболке «Рубина» в 7 матчах РПЛ, но успел отметиться лишь тремя желтыми карточками. Также полузащитник провел одну игру в Кубке страны, откуда казанский клуб вылетел на стадии 1/16 финала.