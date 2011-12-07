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Ралли-рейд «Шелковый путь» перенесли на следующий год

Решение о переносе десятого выпуска Международного ралли принято в связи с пандемией коронавируса.

Десятый выпуск Международного ралли «Шелковый путь» перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соответствующая информация появилась на официальном сайте гонок.

«Здоровье и безопасность людей — наш главный приоритет! После вынужденной паузы мы с еще с большей энергией возьмемся за организацию гонки следующего года и сделаем все, чтобы она стала незабываемым событием для наших участников!», — сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.

Напомним, ралли должно было пройти со 2 по 11 июля, финиш должен был пройти в Казани.

КВ
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