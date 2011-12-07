СМИ: Бюджет «Нефтехимика» на сезон 2020/21 будет достигать 250 млн рублей

В сезоне 2020/21 бюджет «Нефтехимика», выступающего в ФНЛ, будет варьироваться от 200 до 250 млн рублей. От этом пишет портал Metaratings.ru, ссылаясь на собственные источники.

Основным спонсором клуба выступает завод «Нижнекамскнефтехим», который по итогам первого квартала 2020 года зафиксировал чистый убыток в 3,87 млрд рублей против чистой прибыли в 8,9 млрд в первом квартале годом ранее.

Перед клубом не поставят конкретной задачи по выходу в РПЛ, но будут ждать результата не хуже сезона 2019/20. Отметим, что «Нефтехимик» финишировал на 5-м месте.