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«Урал» не продлил контракт с защитником Михаилом Меркуловым

Футболист может присоединиться к «Рубину».

«Урал» не стал продлевать контракт с 26-летним фланговым защитником Михаилом Меркуловым. С 1 июля игрок станет свободным агентом.

По информации «Чемпионата», футболист присоединится к «Рубину». Условия контракта игрока согласованы.

Михаил Меркулов является воспитанником академии «Ротора». Часть карьеры провел в клубах ПФЛ, а в 2015-м году подписал контракт с «Уралом». В последнем сезоне защитник отыграл 18 матчей в РПЛ, сделав 1 голевую передачу и дважды появился на поле в Кубке России, также отметившись одним ассистом. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом transfermarkt.de в €1,4 млн.

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