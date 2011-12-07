В «Уфе» подтвердили факт интереса к клубу со стороны иностранных инвесторов

Председатель попечительского совета ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов подтвердил факт интереса к клубу со стороны иностранных инвесторов. Об этом функционер рассказал в интервью «Правде ПФО».

«Действительно, ФК „Уфа“, будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании», — заявил Ростислав Мурзагулов.

Он добавил, что сейчас не идет речи о полной продаже клуба. По его мнению, развитие «Уфы» нужно строить не увеличивая финансирование из окологосударственных источников, то есть опираясь на частные инвестиции.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в сотрудничестве с клубом из Башкортостана заинтересованы сразу две крупные компании: холдинг City Football Group и Red Bull.