Евгений Башкиров отличился двумя голами в Экстраклассе

Экс-полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров забил первые голы в польской Экстраклассе. Тем самым он добыл победу для «Заглембе» в матче против «Короны».

Башкиров открыл счет в матче на 21-й минуте, выстрелом из-за пределов штрафной площадки. Затем «Корона» сравняла, но на 67-й минуте полузащитник вновь вывел свою команду вперед дальним ударом.

После 32-й матчей «Заглембе» идет на 3-м месте в группе вылета, «Корона» расположилась на предпоследней строчке.

Башкиров перебрался в польскую Экстраклассу в феврале этого года. Его контракт с «Заглембе» действует до конца сезона 2021/22.