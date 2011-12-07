Финалист ЧМ-2018, чемпион Англии сезона 2019/20, победитель Лиги чемпионов сезона 2018/19 Деян Ловрен стал игроком «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

31-летний центральный защитник подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. Отметим, что 2014 года футболист выступал в составе «Ливерпуля», куда перебрался из «Саутгемптона» за 25,3 млн евро. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает переход Ловрена в клуб из Санкт-Петербурга в 12 млн евро, что ниже рыночной стоимости игрока.

В последнем сезоне Деян Ловрен сыграл 10 матчей в АПЛ, отдав голевую передачу в игре с «Эвертоном». По ходу сезона он получил мышечную травму и не набрал оптимальную форму. Также хорват трижды появился на поле в Лиге чемпионов, забив мяч «Наполи» и провел по одной встрече в Кубке Англии и Кубке Английской лиги.