Дмитрий Тарасов останется в «Рубине» до конца 2020 года

«Рубин» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 33-летним опорным полузащитником Дмитрием Тарасовым. Футболист останется в расположении клуба как минимум до конца 2020 года.

В минувшем сезоне Тарасов четыре раза появился на поле, отыграв 67 минут. Полузащитник успел отличиться двумя жёлтыми карточками при трёх совершённых фолах. Игрок продемонстрировал точность передач на уровне 69,8%, успел совершить 2 отбора, трижды был обыгран в дриблинге и выиграл 50% верховых единоборств.